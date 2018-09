Groził na Facebooku, że zabije Donalda Trumpa. Pościg za nim trwał trzy miesiące

Mieszkaniec Pensylwanii, który groził, że zastrzeli Prezydenta Donalda Trumpa, został zatrzymany w stanie Ohio po trwającym 3 miesiące pościgu.

Dwudziestosiedmioletni Shawn Christy został aresztowany w Mifflin Township. Był uzbrojony w rewolwer i nóż. Do zatrzymania doszło w lasach na terenie hrabstwa Richland, gdzie ukrywał się poszukiwany. W trakcie 3 miesięcy pościgu często zmieniał miejsce pobytu, wyjechał nawet do Kanady.

Sprawa zaczęła się w czerwcu, gdy mieszkający w McAdoo w Pensylwanii Christy napisał na swoim profilu: “Keep it up Morganelli, I promise I’ll put a bullet in your head as soon as I put one in the head of President Donald J. Trump,” („Tak trzymaj Morganelli, obiecuję, że wpakuję kulę w twój łeb jak tylko wpakuję jedną w łeb prezydenta Donalda Trumpa”).

John Morganelli jest prokuratorem okręgowym. Prowadzi sprawę, w której Christy oskarżony jest o napad z bronią w ręku. Shaw nie stawił się na rozprawie i zaczął ukrywać. Obecnie jest oskarżony także o groźby wobec Prezydenta Donalda Trumpa.

W trakcie ucieczki Christy ukradł 4 sztuki broni palnej, a także kilka samochodów. Został namierzony w Ohio po tym gdy rozbił skradzionego pick-upa. W obławie brało udział ponad 100 agentów.

W 2010 roku Shawn Christy groził członkom rodziny republikańskiej gubernator Sarze Palin i kandydatce na wiceprezydenta USA. Sąd zakazał mu zbliżania się do Palin i członków jej rodziny.