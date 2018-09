KO na Wembley! Anthony Joshua znokautował Aleksandra Powietkina [VIDEO]

Brytyjczyk Anthony Joshua znokautował w siódmej rundzie Rosjanina Aleksandra Powietkina i zachował mistrzowskie pasy federacji IBF, WBA i WBO w kategorii ciężkiej. Pojedynek pięściarzy odbył się na stadionie Wembley.

Powietkin od początku walki imponował doskonałym przygotowaniem fizycznym. Łatwo przedzierał się przez nieszczelną obronę Brytyjczyka, który rzadko wykorzystywał przewagę w warunkach fizycznych. Rosjanin wyraźnie zaskoczył rywala w pierwszej rundzie i po efektownym ataku rozbił mu nos. Groźny atak przypuścił również w drugiej rundzie.

Na początku czwartego starcia to jednak Joshua trafił Rosjanina ciosem podbródkowym, z którego słynie. W efekcie Powietkin doznał rozcięcia łuku brwiowego. Choć z każdą rundą był mniej precyzyjny, to wciąż bardzo groźny.

Decydująca była siódma runda. W pierwszej połowie tego starcia brakowało ciosów, jakby obaj chcieli nieco odpocząć. Jednak w połowie rundy Joshua trafił rywala prawym prostym i od tego ciosu rozpoczęły się ogromne problemy Rosjanina. Na jego głowę spadły kolejne ciosy, w efekcie których padł na deski. Sędzia ringowy Steve Gray wznowił pojedynek, ale Powietkin był oszołomiony i po kolejnych razach ponownie upadł, a arbiter zakończył walkę.

Joshua (mistrz olimpijski z Londynu) odniósł 22. zwycięstwo, w tym 21. przed czasem. Z kolei dla złotego medalisty olimpijskiego z Aten Powietkina była to druga porażka przy 34 zwycięstwach. (PAP)

