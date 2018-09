Silne tornado uderzyło w stolicę Kanady! „Wygląda to tak, jakby zrzucono bombę” [VIDEO]

Pięć osób znajduje się w szpitalu, z czego dwie w stanie krytycznym, a blisko 150 tys. ludzi jest pozbawionych prądu w stolicy Kanady, Ottawie, po przejściu tornada w piątek wieczorem – poinformował w sobotę burmistrz miasta.

„To jedno z dwóch czy trzech najbardziej traumatycznych wydarzeń, jakie kiedykolwiek dotknęły nasze miasto. (…) W całym swoim życiu nie pamiętam niczego podobnego” – powiedział w sobotę burmistrz stolicy Jim Watson, cytowany przez portal CBC News.

Siłę tornado, które nawiedziło w piątek po południu okolice Ottawy, w sześciostopniowej skali Fujity (od 0 do 5) określono wstępnie jako 2. Wiatr wiał z prędkością od 180 do 220 km/h.

Najbardziej ucierpiał obszar Dunrobin, położony na zachodnim krańcu miasta. „Wygląda to dosłownie tak, jakby zrzucono bombę” – powiedział Watson, opisując materiał nakręcony z drona, wysłanego przez ratowników medycznych. Kompletnie zniszczonych zostało ponad 40 domów.

Prezes firmy odpowiedzialnej za dostawę prądu w mieście, Hydro Ottawa, powiedział, że zniszczenia sieci elektroenergetycznych wywołane przez piątkowe tornado są gorsze niż te spowodowane przez burzę śnieżną z 1998 roku, czyli jedną z najpoważniejszych w historii Kanady klęsk żywiołowych, która pochłonęła 35 ofiar. Jego zdaniem naprawy potrwają co najmniej kilka dni.

W sumie przerwy w dopływie energii elektrycznej dotyczą ok. 147 tys. osób w mieście i ok. 2 tys. mieszkańców rejonów wiejskich. W stolicy w ponad 300 miejscach nie działa uliczna sygnalizacja świetlna, a wszystkie szpitale zmuszone są korzystać z awaryjnych generatorów prądu.

Znaczne uszkodzenia odnotowano także w położnej na północ od stolicy gminie Gatineau, znajdującej się na terenie prowincji Quebec. Obrażenia odniosło tam kilka osób, a ok. 39 tys. było w sobotę rano bez prądu.

Silny wiatr w piątek wieczorem spowodował też szkody w obszarze metropolitalnym Toronto. W sobotę rano odciętych od elektryczności było ok. 1000 mieszkańców. Obecnie front przesunął się nad wschodnie wybrzeże kraju, pozbawiając prądu ponad 5 tys. osób w prowincji Nowy Brunszwik – podało na Twitterze CBC News. (PAP)

TERRIFYING VIDEO of a girl screaming in her car as a #tornado passes right over her! ❗️Caution: Audio is delayed at the start of video, but gets loud quickly ❗️ pic.twitter.com/Y7nzTGFJFx

Mike, Supervisor of Distribution Operations, is on the scene in Nepean tonight as our crews deal with the aftermath of the storm that caused significant damage to our city. Crews are working through the night. The scene is dangerous – please stay away. #Ottnews #OttawaOutage pic.twitter.com/Kg3tyKVefd

— Hydro Ottawa (@hydroottawa) September 23, 2018