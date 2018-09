Starcie Sośnierza z Andruszkiewiczem w TVP Info. Europoseł Wolności wyśmiał PiS-owskiego lizusa

Dobromir Sośnierz był gościem programu „Woronicza 17” w TVP Info u Michała Rachonia. W jego trakcie odniósł się przede wszystkim do wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych i jego obecności w Białym Domu. W trakcie programu do słów europosła Wolności odniósł się Adam Andruszkiewicz z WiS-u i bredził jak to on ma w zwyczaju.

Jak nawiązujemy do tego nieszczęsnego zdjęcia (fotografii z podpisania umowy – red.), to jak Prezydenta widzieliśmy nad stołem to chyba wstajemy z kolan, może kiedyś się krzesła dorobimy – powiedział ironicznie Sośnierz. Było to oczywiście nawiązanie do słów Radosława Sikorskiego, że Polska polityka zagraniczna polega na robieniu l(ł)aski Stanom Zjednoczonym.

Jeżeli widzimy na jakie interesy przystajemy, to trzeba się zastanowić w jak beznadziejnej sytuacji jesteśmy. Turcja kazała płacić Amerykanom za bazy na swoim terenie, a potem na ich utrzymanie – mówił Sośnierz. Europoseł dopytywany przez Michała Rachonia przyznał, że może nasza sytuacja polityczna jest tak kiepska, że lepsze to niż nic.

Jak dodał Polska robi kiepski interes, bo my płacimy za bazy na naszym terenie, a Amerykanie za czołgi i wojska, więc jak się stąd zabiorą to zostaniemy z samymi budynkami, a „one nie strzelają”. To jest jakiś zysk, ale inne państwa robią podobne interesy znacznie lepiej – mówił Sośnierz. Na taką krytykę rządu nie mógł pozwolić Adam Andruszkiewicz, czyli jeden z naczelnych obrońców partii rządzącej.

Zdaniem polityka WiS-u Amerykanie nie opuszczą naszego terytorium…bo to zdyskredytowałoby ich wiarygodność na arenie międzynarodowej. Jak powszechnie wiadomo każdy kraj w historii, który pozostawił Polskę samą sobie, został zdyskredytowany. A przy tym jak silną pozycję ma obecnie Polska to jeszcze bardziej pewne! Mało to konkretne – odpowiedział wyśmiewając Andruszkiewicza Sośnierz.