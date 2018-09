Tak USA chcą obalić rządy ajatollahów. Giuliani mówi wprost o rewolucji w Iranie

Rudy Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku, a obecnie prawnik Prezydenta Donalda Trumpa, powiedział, że sankcje na Iran mają doprowadzić do rewolucji w Iranie i obalenia rządów ajatollahów.

Rudy Giuliani przemawiał w sobotę na konferencji Iran Uprising Summit w Nowym Jorku. „Nie wiem kiedy ich obalimy” powiedział zaznaczając, że przemawia we własnym imieniu. „Być może będzie to kilka dni, kilka miesięcy lub lat. Ale to się wydarzy.”

Stoi to w sprzeczności z oficjalnymi deklaracjami oficjeli administracji Prezydenta Donalda Trumpa, wg których chodzi jedynie o zmianę sposobu prowadzenia polityki w regionie Bliskiego Wschodu przez Iran. W takim tonie wypowiadał się między innymi prezydencki Doradca d/s Bezpieczeństwa John Bolton.

Prezydent Trump wycofał USA z porozumienia nuklearnego z Iranem i wprowadził sankcje na Teheran. Najważniejszą częścią tych sankcji będzie objęcie embargiem eksportu irańskiej ropy naftowej. Wejdzie ono w życie 4 listopada.

Część odbiorców irańskiej ropy, w tym największy czyli Chiny ale także Indie i Turcja, już teraz zapowiedziała, że nie podporządkuje się sankcjom i nadal będzie importować irańską ropę. Mimo tego można spodziewać się dalszego pogorszenia sytuacji ekonomicznej Iranu.

Mimo, iż wypowiedź Giulianiego nie jest oficjalnym stanowiskiem USA, warto przypomnieć, że w podobnym wystąpieniu na kilkanaście dni przed oficjalnym ogłoszeniem przez Prezydenta Trumpa, ogłosił rezygnację z porozumienia z Iranem.