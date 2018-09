Uwaga! Silnie powieje i spadnie dużo deszczu. Łowcy burz ostrzegają [PROGNOZA POGODY]

W niedzielę i poniedziałek pogoda będzie typowo jesienna. Chłód, deszcz i wiatr. Na południu kraju silnie powieje a w nocy prawie w całej Polsce spadnie obfity deszcz. Jutro możliwe utrudnienia komunikacyjne.

W niedzielę na północnym wschodzie i krańcach wschodnich kraju zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, po południu miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresami słabe opady deszczu, nad morzem możliwe także burze.

Pod wieczór na krańcach zachodnich i na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 14 do 16 st., chłodniej w miejscowościach podgórskich: od 12 do 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo zachodni. Nad morzem i w rejonie burz wiatr w porywach do 70 km/h, a wysoko w górach do 80 km/h.

W nocy przez Polskę z południowego zachodu na północny wschód przemieszczać się będzie niż z układem frontów. Zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu, które nad ranem wysoko w górach przejdą w opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na południu i południowym wschodzie miejscami wystąpią burze. W województwach północnych opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a na pozostałym obszarze także o natężeniu silnym. Na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez południe Wielkopolski, Ziemię Łódzką po Mazowsze, północną Lubelszczyznę i południowe Podlasie prognozowana suma opadów do 25-35 mm, na pozostałym obszarze od 10 mm do 25 mm.

Temperatura minimalna od 5 st. w rejonach podgórskich, około 6 st. na Podlasiu do 13 st. nad morzem. W północnej połowie kraju wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, tylko na północnym wschodzie przeważnie słaby i umiarkowany. Na południu wiatr dość silny i silny, nad ranem od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h. W rejonach podgórskich Karpat lokalnie porywy do 115 km/h, a wysoko w górach do 150 km/h. Wiatr początkowo południowo-wschodni i wschodni skręcający na północny i północno-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na Pomorzu i nad morzem także burze. W górach opady śniegu. Na krańcach wschodnich i na Pogórzu Karpackim suma opadów do 10 mm, a na wybrzeżu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12 do 14 st., chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 10 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem i przed południem na południu kraju także silny, od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny, w porywach do 120 km/h.

Polscy Łowcy Burz także zastrzegają przed silnym wiatrem.

UWAGA! Wieczorem i w pierwszej części nocy nad południową częścią kraju będzie przechodzić dynamiczny, pogłębiający się ośrodek niskiego ciśnienia. W jego ciepłym sektorze wystąpią warunki sprzyjające głębokiej konwekcji. Tuż przed frontem chłodnym możliwe będzie uformowanie się zorganizowanych struktur konwekcyjnych, takich jak linia szkwału. Podczas burz wiatr może dochodzić, a nawet przekraczać 100 km/h. Nie wyklucza się wystąpienia trąb powietrznych. Wydany został 1 stopień zagrożenia, choć w miarę rozwoju sytuacji możliwa będzie aktualizacja do stopnia 2.

PAP/lowcyburz.pl