Wielkie kłamstwo! Ambasada USA w Warszawie jeszcze bardziej prożydowska i antypolska. Polacy ich zniszczyli w komentarzach

Pod nowymi rządami ambasador Mosbacher placówka dyplomatyczna USA w Warszawie najwyraźniej staje się jeszcze bardziej prożydowska i antypolska niż do tej pory. Jakiś debil – dosłownie debil, człowiek ze stwierdzoną chorobą psychiczną, który kilka miesięcy temu zaatakował kościół – wybił szybę w synagodze w Gdańsku i się zaczęło.

Zaczęło się od Gdańska, gdzie w tamtejszej synagodze ktoś wybił szybę. Okazało się, że, jak podaje Dziennik Bałtycki, zrobił to chory psychicznie 27-latek z gminy Trąbki Wielkie, który miał stwierdzone zaburzenia psychiczne przy okazji ataku na kościół kilka miesięcy temu. Ale teraz to nie choroba, bo to atak na synagogę, więc musiał być to oczywiście wielki akt tradycyjnego polskiego antysemityzmu, przypomnijmy – gorszego od Holokaustu!

Poniżej nagranie czynu tego chorego człowieka.

Sami ocencie kim mógł być sprawca "zamachu" na synagogę…Czyn w takim wydaniu totalnie bezsensowany … pic.twitter.com/xCAJio4iZ9 — Rycerz Św. Michała Archanioła (@Diament777) 20 września 2018

Oczywiście Żydzi od razu krzyknęli giewałt, i że to nic innego jak polski antysemityzm. Tradycyjnie kłamstwo zaczęła kolportować ambasada Izraela w Warszawie.

Jesteśmy zasmuceni aktem wandalizmu, którego ofiarą padła społeczność żydowska w Gdańsku i ubolewaniem napawa nas fakt, że sprawca dokonał go podczas Jom Kipur- najświętszego dnia w żydowskim kalendarzu. — Ambasada Izraela (@IsraelinPoland) 20 września 2018

Czapkujący Żydom i Niemcom prezydent Gdańska Paweł Adamowicz od razu potępił incydent i wziął udział, w towarzystwie rabina Szchudricha, w przepięknej uroczystości wstawienia nowej szyby w synagodze. Nie, to nie żart! Uroczyście odsłonięto nową szybę, potępiając oczywiście ten jakże brutalny akt antysemityzmu. Co gorsza przyłączył się do tego biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka. Zdjęcie z tej wzruszającej chwili ilustruje niniejszy artykuł, drugie poniżej.

Adamowicz na odsłonięciu nowej szyby w synagodze. No to jest już polski Monty Python. pic.twitter.com/OnsWTZv7VG — Regalista 👑🇵🇱 (@regem_et_regnum) September 22, 2018

No a skoro rabin Schudrich potępił ten straszliwy akt i ambasada Izraela w Warszawie też, to od razu zaćwierkała ambasada imperium w Warszawie i dała taki oto wpis.

„Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie potępia pełen nienawiści, destrukcyjny akt wymierzony w synagogę w Gdańsku, dokonany podczas Jom Kipur – najważniejszego żydowskiego święta. Solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy zjednoczyli się w obliczu tego incydentu.”

Polskim internautom ciężko było pominąć takie płaszczenie się przed Żydami przez placówkę dyplomatyczną USA, więc masowo skomentowali ten wpis, dokładniej pisząc „zmasakrowali” Amerykanów. Poniżej najlepsze komentarze.

cichy1974: wy się lepiej zjednoczcie by żydzi zaprzestali nas..Polaków ciągle upokarzać ;obsrywać to cośmy dla nich w czasie okupacji zrobili..tysiącami ukrywaliśmy ich przed śmiercią!często za cenę śmierci własnej i naszych rodzin..

i niech w końcu QRVA przestaną żądać odszkodowań!🙄🤮🤮

Czy wtedy było jakieś oświadczenie ? pic.twitter.com/2Q6yUE8oVe — Marcin † 🇵🇱 🦎 (@Rubczynski_M) 22 września 2018

Kamilla: Czyli co staliście się już ambasada Izreala w Polsce? Polska też to potępia i ściga sprawcę z urzędu. Żenujące. Szkoda, ze nie jesteście tacy gorliwi, gdy chodzi o ataki Izraela na dzieci palestyńskie. Shame on you!!

Ambasada zabiera głos w sprawie jednego chorego idioty z kamieniem? 👏👏👏 #Jprdl

Ale już próba usunięcia pomnika katyńskiego przez żydowskiego burmistrza #JerseyCity nie była aktem #antypolonizm'u?

Wyobrażacie sobie takie "zabawy" pod Vietnam Veterans Memorial? pic.twitter.com/e3e17Ps89K — SlawQ (@Slaw_qh) 22 września 2018

Doskonale.Czy ''Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie potępia pełen nienawiści, destrukcyjny akt wymierzony w'' Polskę i Polaków? pic.twitter.com/z8v42uBG9Y — karolkret (@mobajti) 22 września 2018

To skandal! Potępienie dla chorego psychicznie człowieka który nie ma świadomości co robi. Skandalem jest zachowanie Ambasady. Rasizm w USA jest godny potępienia i zabijanie przez Izrael dzieci Palestyńskich. Proszę ostrożnie z takimi uwagami — ika jabłonska (@IkaJab) 22 września 2018

a co z aktami nienawiści wobec Polaków i kłamstwami „przemysłu holokaustu” na temat wymyślonego współuczestnictwa Polaków, czyli największych ofiar II wojny światowej w tym niemieckim okrucieństwie? a co z antycywilizacyjną i rasistowską ustawą 447 just? — Nowoczerski PR(L) (@nowoczesnyprl) 22 września 2018

Incydent i aż ambasada US się angażuje? To mi wygląda na prowokację…czy wy przypadkiem nie macie na celu edukacyjnego zastraszenia Polaków? Bo gdyby w Polsce, działy się tak częste napaści na synagogi, jak w Zachod. Europie, to gdzie byś się Żydzi osiedlali… — Ewa Macholak (@WJA0716) 22 września 2018