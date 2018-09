Agresywni przybysze z Afryki i Bliskiego Wschodu często dominują nad rdzennymi mieszkańcami. Zachodni Europejczycy są wytresowani w lewackiej ideologii multikulti, i boją się reagować nawet na zło, które się wokół nich dzieje. Sytuacja zmienia się kiedy imigranci spotykają na swoje drodze jeszcze normalnych Polaków. Oto najpopularniejsze filmy, na których uwieczniono takie spotkania.

Polacy kontra imigranci – najpopularniejsze filmy. Odcinek 1 – „Prawy sierpowy zwalnia blokadę”

To nagranie z imigrantem i Polakami w roli głównej podbiło sieć we wrześniu ubiegłego roku. Komentował je cały świat.

Czarnoskóry imigrant w chamski sposób blokuje drogę wyjazdu pojazdu w niemieckim Ravensburgu. Źle trafił, bo w samochodzie nie podróżowali Niemcy, ale Polacy. Nasi rodacy dobitnie wytłumaczyli mu, że tak się nie robi.

Blokujący pojazd mężczyzna dość mocno klepie dłonią maskę samochodu. Kierowca wyraźnie zirytowany jego postawą, próbuje go wystraszyć lekko ruszając do przodu.

Nie przynosi to efektu więc po chwili kierowca wychodzi i zadaje jeden celny prawy sierpowy aby zwolnić blokadę. Cios jest bardzo skuteczny.

O tym, że pasażer i kierujący pojazdem to Polacy dowiadujemy się kiedy wychodzą z samochodu i krzyczą wulgaryzmy w naszym ojczystym języku.

