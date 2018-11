Gorący Black Friday. Zobacz jak ludzie zabijali się o przecenione produkty. Niezła awantura [VIDEO]

Dziś Black Friday. Jak co roku ludzie by zdobyć wymarzony, przeceniony produkt zrobią wszystko, dosłownie. Jako, że liczba produktów w przecenie jest ograniczona, by zdobyć „łup” potrzeba sprawnych łokci i determinacji. Zobaczcie jak ludzie rzucają się na zakupy. Tradycyjnie nie brakuje przepychanek, bieganiny i walki bark w bark. Prawdziwa awantura.

Dzień dla zakupoholików i osób wyczekujących dobrych okazji w końcu jest dziś. Tak samo w mediach społecznościowych udostępniane są nagranie jak ludzie zaciekle walczą o swój „łup”.

Dzisiaj Black Friday, czyli w święto łowców okazji i zakupoholików wiele marek decyduje się na atrakcyjne promocje, i trzeba nastawić się na ogromne kolejki i nieprzyjemności.

Wizyta w centrum handlowym daje nam poczuć się jak w średniowiecznej bitwie czy w meczu rugby. Czekają nas takie atrakcje jak popchnięcia, wyzwiska czy wyrywanie produktów z ręki!

W tym dniu obowiązuje prawo dżungli! Zresztą zboczcie to sami na nagraniach poniżej.

Oto nagrania z Black Friday-owej awantury o zakupy z całego świata.

🆘‼🤪💥 #SouthAfrica: Look at the consumer junkies from #BlackFriday! They let be crushed and trampled for a savings of 1 rand. Haha! What a bunch of idiots. pic.twitter.com/QE52mzyKul — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) November 23, 2018

Who profits the most on Black Friday? The one who was smart enough not to go shopping on that day.#HappyBlackFriday pic.twitter.com/yabk26zbP6 — John Frazier (@BizBuzzAmerica) November 23, 2018

