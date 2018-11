LGBTowcy wściekli. Niemiecka minister chce zbadać wpływ homoseksualistów na wychowanie dzieci. Uważa, że Niemcy popełniły błąd

Anja Karliczek z CDU, która w rządzie Angeli Merkel pełni funkcję ministra rozwoju chce, by przebadano wpływ, jaki na dzieci ma wychowywanie przez homoseksualistów. Jak podkreślają media, katolicka polityk CDU uważa, że Niemcy popełnili błąd legalizując „małżeństwa” homoseksualne.

Od października zeszłego roku w Niemczech można zawrzeć w pełni legalne „małżeństwo” homoseksualne ze wszystkimi tego konsekwencjami, także do adopcji dzieci. Związki takie chętnie korzystają z tego prawa. Niemiecka minister Anja Karliczek chce, by sprawdzić, jaki ma to wpływ na te dzieci.

Legalizację „małżeństw” LGBTRTVAGD przegłosowano w czerwcu zeszłego roku głosami lewicy i kilkudziesięciu deputowanych tzw. chrześcijańskiej demokracji. Kancelrz Angela Merkel dała swoim deputowanym wolną rękę w głosowaniu.

Minister Anja Karliczek chce przeprowadzenia długoterminowych badań na temat tego, jaki wpływ na dzieci ma wychowywanie w homozwiązku. Polityk CDU podkreśliła, że dla dzieci niezwykle ważną rolę odgrywa napięcie emocjonalne między matką a ojcem, a kobiety i mężczyźni mają odmienny wpływ na potomstwo.

W trakcie przemówienia przyznała, że głosowała przeciwko legalizacji „małżeństw” homoseksualnych, zaś postawę swojej partii określiła jako „niewłaściwą”. Nie posiadano bowiem wiedzy na temat tego, jakie konsekwencje przyniesie podjęta decyzja.

Źródło: pch24.pl