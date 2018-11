Tak wyglądał atak na chiński konsulat w Karaczi. Terrorystom-samobójcom nie udało się dostać do środka. Dwie osoby nie żyją [VIDEO]

Co najmniej dwóch policjantów zginęło w piątek w ataku na konsulat Chin w Karaczi, największym mieście Pakistanu. Do ataku przyznali się bojownicy z separatystycznej Armii Wyzwolenia Beludżystanu. Według policji w Karaczi trzech napastników zostało zabitych.

Pakistańskie MSZ zapewniło, że żadnemu z 21 pracowników chińskiej placówki nic się nie stało i, że są oni bezpieczni.

Zamachowcy samobójcy użyli w ataku samochodu wyładowanego materiałami wybuchowymi – poinformował szef policji w Karaczi Amir Shaikh. Jak sprecyzował, wszyscy napastnicy zostali zabici, zanim wjechali na teren chińskiej placówki. 2 zastrzeliły siły bezpieczeństwa, a jeden rozerwał się pasem szahida czyli kamizelką z materiałami wybuchowymi jaka miał na sobie.

Breaking: The Chinese consulate in Karachi, Pakistan, is under attack by gunmen. pic.twitter.com/BTrLECV0N7

