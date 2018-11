To się nazywa szczęście! Amerykanin kupił magazyn na aukcji. Znalazł tam prawie 6 milionów dolarów

To się nazywa szczęście! Amerykanin kupił magazyn na aukcji, który wcześniej należał do sklepu z używaną odzieżą. W nim w sejfie znalazł 5,8 mln dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to prawie 22 miliony złotych!

Jak podaje „Lad Bible” o całej tej niecodziennej sytuacji poinformował prezenter Dan Dotson. Prowadzi on popularny program „Wojny magazynowe”, w którym indywidua licytują na aukcjach garażowe schowki. O tym szczęśliwcu miał się dowiedzieć się od kobiety, którą spotkał podczas imprezy charytatywnej w Kalifornii.

„Starsza Azjatka siedziała przy sąsiednim stoliku i patrzyła na mnie tak, jakby chciała mi coś przekazać. W końcu podeszła i powiedziała, że jej maż pracuje z człowiekiem, który kupił ode mnie magazyn za 500 dolarów i znalazł w środku sejf. Pierwsza osoba, którą poprosili o jego otwarcie, nie umiała tego zrobić. Udało się dopiero drugiemu specjaliście” – relacjonował Dotson.

Prezenter podkreślił, że zwykle takie sejfy okazują się puste. W tym przypadku było jednak inaczej. Z nabywcą magazynu skontaktował się prawnik twierdząc, że reprezentuje poprzednich właścicieli schowka.

Wtedy zaczęły się prawdziwe targi z nowym właścicielem. Na początku zaproponowano mu 600 tys. dolarów nagrody w zamian za oddanie reszty pieniędzy. Ten jednak ja szybko odrzucił.

Kolejna dwukrotnie wyższa skusiła go jednak. Czyli za kupienie magazynu za 600 dolarów otrzymał 1,2 mln dolarów czyli 4,5 mln zł.

To była rekordowa suma pieniędzy znaleziona w tego typu przypadkach.

„Nie sądzę, żeby można było zapomnieć o 5,7 mln dolarów. Być może ktoś inny był właścicielem pieniędzy, nie wiem” – skomentował Dotson.

Nczas.com/ o2.pl/ Lad Bible