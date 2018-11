TYLKO U NAS! To już dziś! Superprzewodnik po Black Friday w Polsce! Zobacz, gdzie i ile dadzą w promocji Biedronka, Lidl, Media Expert, Media Markt i inni!

Rusza Black Friday, czyli czarny piątek. Dziś można spodziewać się mnóstwa potężnych promocji i jeszcze większych kolejek w sklepach. Jednak nie będą one dostępne wszędzie. My już wiemy, gdzie można będzie szukać świetnych ofert!

Moda na jeden dzień szalonych wyprzedaży przybyła do nas z USA. Z roku na rok coraz więcej sieciówek zapowiada udział w promocyjnym dniu i zapowiada wielkie obniżki cen nawet ponad 50 proc.!

Można „upolować” po mocno obniżonych cenach sprzęt RTV AGD, odzież a nawet produkty spożywcze. Oto lista sieci, które na chwilę obecną potwierdziły udział w promocyjnym szaleństwie!

W Biedronce uruchomiona zostanie promocja 50 proc. rabatu. Można go wykorzystać po dokonaniu dwóch wybranych zakupów. Objętych zostało promocją blisko 2,8 tys. produktów.

W Media Expert promocją objęte będzie większość asortymentu, zaś rabaty sięgać będą do 70 proc. ceny! Oprócz tego istnieje możliwość zakupu sprzętu, np. telewizora, do którego drugi dorzucony będzie za złotówkę.

Media Markt nie pozostaje dłużny. Tysiące produktów RTV i AGD będą miały obniżone ceny. Tyczy się to zarówno laptopów i komputerów jak również pralek, kuchni indukcyjnych i wielu wielu innych produktów.

Hebe także przygotowało się na jutrzejszy dzień. Ponad tysiąc produktów można będzie zakupić z 30-50 proc. rabatem. Wśród nich oczywiście wszelkiej rodzai maści oraz mnóstwo rodzajów kosmetyków wielu marek.

Kaufland także nie odpuszcza. Zapowiedziane promocje sięgają nawet 80 proc. zniżki! Oprócz potężnych obniżek cen na artykuły spożywcze oraz przemysłowe w najbliższym tygodniu w ofercie znaleźć można wielką wyprzedaż i wyjątkowe ceny, choćby artykułów AGD, tekstyliów czy akcesoriów komputerowych.

Decathlon także wprowadził promocje i to jakie – do 70 proc. zniżki! Dostępne w obniżonych cenach będą bluzy sportowe, spodnie, sprzęt i akcesoria sportowe, czapki, t-shirty i plecaki.

Jeżeli ktoś chce zaś zakupić buty w wyjątkowo niskiej cenie, może udać się na łowy zakupowe do Deichmanna. Promocja na buty sięga do 30 proc.

Miłośnicy internetowych zakupów także nie będą czuli się pokrzywdzeni. W serwisie Zalando już są dostępne promocje na odzież i nie tylko. Produkty najpopularniejszych marek dostępne są nawet na 50-proc. promocjach! Wiele innych ma 30 proc. zniżki.

Gino Rossi także kusi klientów. Wiele kolekcji obuwia i torebek mają być dostępne za połowę standardowej ceny. Obuwia damskie i męskie będą zaś miały w wielu przypadkach 40 proc. zniżki.

Także Home & You walczy w szalonych promocjach. Na swojej stronie informują o wyprzedażach do 50 proc. obniżonej ceny. To dobra okazja dla osób chcących urządzić swoje mieszkanie, by zrobić to po mocno obniżonych kosztach! Dostępne na potężnej promocji są komplety pościeli, gadżety i akcesoria ozdobne czy naczynia.

Oczywiście zachęcamy, by – mimo trwającego szaleństwa wyprzedaży – zawsze upewnić się, czy promocja obejmuje konkretny produkt. I najważniejsze – by kupować z głową.

Źródła: gazetapomorska.pl/dziennikbaltycki.pl/dziennikzachodni.pl/nczas.com