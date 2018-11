Nie wszędzie w Black Friday handlowano. Pracownicy Amazona wykorzystali dzień wielkich promocji by strajkować [VIDEO]

„Czarny Piątek” okazał się być znakomitą okazją do strajków. Pracownicy Amazona w całej Europie protestowali przeciwko fatalnym warunkom pracy.

Dla wielu sklepów i firm handlowych „Czarny Piątek” był dniem gigantycznych obrotów. Jednak nie dla największego na świecie sklepu internetowego Amazon. Tego dnia strajk podjęli pracownicy wielu europejskich oddziałów giganta.

Protestowano przeciwko fatalnym warunkom pracy i niskim płacom. Strajk objął największy oddział Amazona w Hiszpanii. Przerwano pracę w magazynach w San Fernando de Henares w pobliżu Madrytu. Według związków zawodowych do protestu przyłączyło się nawet 95% załogi.

Strajki i protesty zorganizowano także w 5 placówkach Amazona w Wielkiej Brytanii. Akcję koordynował związek zawodowy GMB.

– Warunki pracy w Amazon są nieludzkie – mówi sekretarz związku Tim Roache. – Pracownicy łamią sobie kości, mdleją.

Jak twierdzi odnotowano setki takich przypadków i aż 600 razy do firmy musiały przyjeżdżać karetki.

– Mamy dość. Najwyższy czas, by pracownicy byli traktowani jak ludzie, a nie roboty – mówi Roache.

Do strajku doszło też w Niemczech w Rheinberg i Bad Hersfeld.

Dla Amazona, który od dawna oskarżany jest o fatalne traktowanie pracowników to potężny kłopot. Właśnie rozpoczął się najgorętszy okres dla firmy. Niezrealizowane w „Czarny Piątek” z powodu strajku zamówienia będą się kumulować z zamówieniami na święta Bożego narodzenia.

