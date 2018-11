Polscy studenci zatrzymani na Ukrainie! Grozi im nawet więzienie. Mocny apel ks. Isakowicza-Zaleskiego

Polscy studenci z toruńskiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zostali zatrzymani przez europejskie służby we Lwowie. Trzej Polacy mieli nakręcić etiudę filmową na zajęcia na Cmentarzu Orląt Lwowskich, jednak ich działanie zostało uznane za „akt chuligaństwa”.

Trzech studentów z Polski mieli nakręcić etiudę upamiętniającą bohaterską obronę Lwowa. Inscenizacja obejmowała między innymi odpalenie rac dymnych – relacjonuje Radio Gdańsk.

Odpaliliśmy dwie świece dymne. Rozwinęliśmy flagę, bez żadnych okrzyków. Nagrywaliśmy to kamerą. Chcieliśmy do celów naszych studenckich zmontować sobie różne filmiki pokazujące właśnie akcent polski we Lwowie – mówi jeden z zatrzymanych.

We Lwowie znajduje się obecnie także gdański fotoreporter Robert Kwiatek, który relacjonuje całą sytuację, w której stara się pomóc zatrzymanym. Takiej sytuacji tutaj nie było. Staramy się to wyprostować. Chcemy, aby ten nasz punkt widzenia dotarł tutaj do władz, ale też szerzej w Polsce, żeby Ci ludzie nie byli odbierani jako akcja polityczna. Zupełnie nie było takiej sytuacji – mówi Kwiatek.

Według najnowszych informacji Polacy zostali przesłuchani, zatrzymano ich paszporty i zabroniono opuszczać Lwów oraz wszczęto wobec nich postępowanie, za czyny chuligańskie za co może grozić im do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawę ostro skomentował na Twitterze Ks. Isakowicz-Zaleski. Panie premierze Morawiecki jako szef rządu #Polska i patriota niech Pan stanie w obronie trzech polskich studentów zatrzymanych w 100. rocznicę wiktorii #OrlętaLwowskie na Cmentarzu Obrońców #Lwów! List ojca jednego z chłopców – napisał.