Problemy zdrowotne gwiazdy disco-polo! Marcin Miller z Boys walczy z ciężką chorobą. „Nierówna walka, ale może się uda”

Jak informuje portal disco-polo.info Marcin Miller z zespołu Boys walczy z chorobą, która w przypadku jego zawodu uniemożliwia mu codzienne funkcjonowanie. Lider bandu, który wypromował takie przeboje jak „Jesteś szalona”, „Wolność” czy „Najpiękniejsza dziewczyno”, jednak się nie poddaje i walczy z chorobą.

Marcin Miller to jeden z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco-polo w naszym kraju. Ze sceną muzyczną jest związany od przełomu lat 80. i 90., czyli właściwie od samego początku funkcjonowania gatunku w naszym kraju.

Zespół Boys, którego jest liderem ma na koncie wiele hitów, wśród tych najbardziej znanych można wymienić „Jesteś szalona”, „Wolność”, „Chłop z Mazur”, ale też nowe produkcje jak „Najpiękniejsza dziewczyno”. Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych lider bandu poinformował o swoich kłopotach zdrowotnych.

Artystę dopadł silny ból gardła, który okazał się wynikiem anginy, co wiąże się z licznymi występami w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także częstymi zmianami temperatur. Obecnie został zmuszony do rezygnacji z koncertów, a także poddaje się on inhalacji i walczy z anginą domowymi sposobami.

Nierówna walka z anginą…ale walczę domowymi sposobami bez antybiotyku…może się uda – napisał na Instagramie.