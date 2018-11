TYLKO U NAS. Mocne przemówienie Jakubiaka. „Czekam na liderów partii, żeby założyli ze mną federację” [VIDEO]

Jednym z gości V Konferencji Prawicy Wolnościowej był poseł niezrzeszony Marek Jakubiak. Polityk mówił między innymi o swoim pomyśle na zjednoczenie środowisk wolnościowych oraz ocenie polityki Prawa i Sprawiedliwości. Poniżej zapis najciekawszych fragmentów pierwszego wystąpienia posła oraz wideo z debaty.

Poseł Jakubiak mówił o tym, że w czasie poprzednich negocjacji przed wyborami do parlamentu krajowego w 2015 roku udało się dokonać częściowej konsolidacji ze środowiskiem narodowym i wolnościowym. Z list Kukiz’15 startowali wówczas politycy m.in. Ruchu Narodowego, Kongresu Nowej Prawicy i Unii Polityki Realnej.

Sama nazwa Federacja, bez żadnych nazwisk, to jest organizacja, która powinna być okrętem dla tych ugrupowań, które same do parlamentu nie dadzą rady wejść. (…) Te marzenia trzeba przekuć na fakty – mówił Jakubiak. Poseł dodawał, że listy wyborcze powinny być ustalane demokratycznie i oddolnie, a nie w sposób mechaniczny.

Musimy ustalić warunki, Federacja na zasadzie wodzowskiej niczego w parlamencie nie ugra, rozejdzie się. My musimy konsensusem i porozumieniem trwać dalej w Sejmie (…) Nie wprowadzałbym natomiast po wejściu do parlamentu obowiązku trwania w tej federacji – tłumaczył poseł.

Jakubiak dodawał, że dowiedział się już od jednego z prezesów, że „federacja tak, ale pod warunkiem, że będzie nazywała się tak jak nasza partia”. Pomysł federacyjny powinien być pomysłem wszystkich. Podpisy mamy zebrane, stronę internetową mamy gotową, jest prawie 1000 członków. Ja nie idę z tym od razu do sądu, tylko czekam żeby ktoś ze mną to zrobił, czekam na liderów partii żeby stanęli ze mną na konferencji i powiedzieli my to zakładamy – dodawał.

Jakubiak odniósł się też do rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość ma mało wspólnego z prawicą. Jak ja patrzę co wyprawiają to po prostu wczesny Gierek. I to jest przerażające, ponieważ to się dzieje na naszych oczach wszystko – powiedział poseł.