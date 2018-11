TYLKO U NAS. Sośnierz o potrzebie koalicji na wybory. „Koncepcja którą prezentuje Jakubiak jest mi bliska” [VIDEO]

Europoseł partii Wolność, Dobromir Sośnierz, był jednym z uczestników debaty podczas V Konferencji Prawicy Wolnościowej. Polityk mówił o swoich doświadczeniach w partiach Korwin-Mikkego oraz potrzebie zjednoczenia prawicy wolnościowej. Zdaniem europosła powstanie czegoś pod nowym szyldem, częściowo z nowymi twarzami jest konieczne.

Dobromir Sośnierz mówił o potrzebie zawiązania koalicji z perspektywy osoby, która była obecna przy kolejnych partiach Janusza Korwin-Mikkego od 20 lat. Ta fala (popularności JKM – red.) się wyczerpała i trudno ją w tym momencie odbudować. Fala tego ruchu, zainteresowania naszym ugrupowaniem się wyczerpała i jeżeli nie zbudujemy czegoś nowego będzie trudno ją odbudować – uważa Sośnierz.

Nie ma chyba innej drogi niż zbudowanie nowego ruchu, który miałby ten powiew świeżości i dzięki temu mógłby dać, nawet tym osobom, które budowały ruch poprzedni, premię za zjednoczenie i za nowy szyld. Uważam, że bez tego będzie bardzo trudno odbudować wizerunek prawicy wolnościowej lub wręcz będzie to niemożliwe. Ja jestem raczej pesymistą po porażce w wyborach samorządowych – mówił europoseł.

Sośnierz dodawał, że jego zdaniem partie takie jak Ruch Narodowy czy Wolność nie powinny startować w wyborach tego szczebla. Tak jak partie kupują sobie sondaże żeby w nich wypaść lepiej, tak my dużym nakładem sił i środków kupiliśmy sobie zły prognostyk. Teraz musimy jakoś z tego wybrnąć. Teraz potrzeba przynajmniej nowego szyldu – mówił.

Nie należy podchodzić też zbyt optymistycznie do łączenia niezgodnych ze sobą programów. To było też przypadkiem nieszczęsnej koalicji UPR-u z LPR-em. Jeżeli będzie to nieumiejętnie przeprowadzone to efekt będzie podobny. Uważam, że należy zachować autonomię wchodzących w ten skład ruchów. Należy podkreślać, że koalicja wymuszona jest obowiązującą u nas ordynacją – powiedział Sośnierz.

W sytuacji, kiedy paliwo we wszystkich tych ruchach uległo wyczerpaniu musi powstać coś, co przynajmniej sprzeda to w nowym opakowaniu. Koncepcja którą prezentuje Jakubiak jest bliska temu, co ja bym proponował. Uważam, że niezbędne jest jakieś minimum programowe. Totalna bezideowość skończy się żenującymi kłótniami – dodawał.