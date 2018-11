Amerykańskie władze kłamały ws. zamachów z 11 września. Milionowe odszkodowania dla Polaków pracujących przy World Trade Center

Polacy którzy pracowali przy oczyszczaniu terenu po katastrofie World Trade Center mają szanse na gigantyczne odszkodowanie od amerykańskiego rządu! Robotnicy pracujący na miejscu tragedii nie zostali poinformowani o szkodliwych substancjach, z którymi mieli do czynienia, a które spowodowały rozwój między innymi chorób nowotworowych.

Wszyscy dobrze pamiętamy poranne wydarzenia z 11 września 2001 roku, kiedy dwa samoloty uprowadzone przez terrorystów zostały wykorzystane do uderzenia w wieże World Trade Center. Po katastrofie gruzowisko było przez kilka lat oczyszczane, co było udziałem służb i ochotników.

Okazuje się, że wbrew ówczesnym zapewnieniom władz, że w powietrzu nie ma żadnych szkodliwych substancji, w rzeczywistości pyły które pojawiły się po katastrofie przyczyniły się do rozwoju chorób nowotworowych i innych negatywnych konsekwencji.

Fundusz Odszkodowań dla Ofiar Wydarzeń z 11 września powstał już pod koniec 2001 roku. Dopuszcza on również możliwość występowania o odszkodowania ze strony robotników, którzy wówczas pracowali przy oczyszczaniu terenu. Fundusz początkowo działał do 2004 roku, ale w związku z kolejnymi zgłaszającymi się ofiarami został wznowiony po 7 latach. Od 2011 roku pojawiło się ponad 37 tys. zgłoszeń, z czego 20 tys. zostało pozytywnie rozpatrzonych.

O jakich kwotach mowa? W przypadku chorób niezwiązanych z nowotworami odszkodowanie może wynieść maksymalnie 90 tys. dolarów, w przypadku utraty zdrowia na skutek choroby nowotworowej to już 250 tys. dolarów. Do tego dochodzi możliwe dochodzenie odszkodowania ze względu na niezdolność do pracy, a w tym przypadku są to nawet kwoty przekraczające milion dolarów.

Jest jednak kilka ważnych warunków, takich jak zgłoszenie swojego przypadku w ciągu dwóch lat od postawienia diagnozy. Polacy otrzymywali już odszkodowanie w ramach programu, ciągle jednak pozostaje wiele osób, które nie skorzystały z takiej możliwości. Należy także przedstawić dowód potwierdzający, że pracowało się wówczas w okolicach World Trade Center.

Źródło: Onet/NCzas