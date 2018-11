Bronili się jak mogli. Szablami przegonili złodziei. To nagranie staje się hitem internetu! [VIDEO]

Ten film staje się hitem internetu. Pokazuje jak ludzie za wszelką cenę bronią swojej własności i życia. Pracownicy zakładu jubilerskiego przegonili napastników próbujących włamać się do sklepu przy użyciu szabel!

Do tego niecodziennego wydarzenia doszło w miejscowości Mississauga w Kanadzie. Jak widzimy na nagraniu dwaj pracownicy salonu jubilerskiego użyli szabel, by przegonić złodziei próbujących włamać się do sklepu.

Całą tą brawurową akcje sprzedawców zarejestrowały kamery monitoringu.

Na nagraniu widzimy jak czterech przestępców podjeżdżających pod sklep ciemnym SUV-em, którzy następnie wybijają witrynę sklepową i wchodzą do środka by rabować. Jednak tego co przygotowali dla nich pracownicy placówki się nie spodziewali.

Nagle do ataku z szablami w ręku przystępują pracownicy, którzy machając orężem szybko zniechęcają napastników. Ci ratują się ucieczką, grożąc użyciem broni palnej. Ostatecznie wsiadają do samochodu i odjeżdżają w pośpiechu. Syn właściciela sklepu powiedział mediom, że miecze były prezentem od znajomych.

Źródło: Fox News