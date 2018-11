Europa na krawędzi wojny. PILNE: Rosjanie otworzyli ogień. Sytuacja na Morzu Azowskim jest krytyczna

Od wczoraj rośnie napięcie między Rosją a Ukrainą wokół Morza Azowskiego. Po wczorajszym zderzeniu okrętów rosyjskiego i ukraińskiego, Ukraina odpowiedziała stanowczo zapowiadając konflikt, jeżeli Rosjanie posuną się dalej.

Jak to z Rosjanami bywa, w odpowiedzi na to wysłali nad Morze Azowskie śmigłowce wojskowe i myśliwce. W tej chwili napływają kolejne informacje o tym, że rosyjskie myśliwce otworzyły ogień do ukraińskich okrętów.

Rosjanie otworzyli ogień do ukraińskich okrętów niedaleko Krymu – donosi BNL News. W obronie własnej ogień otworzyć mieli Ukraińcy. Jak na razie informacje o tym, kto zaczął, są jednak nieweryfikowalne.

To pierwsza wymiana ognia między siłami Rosji i Ukrainy od czasu wygaszenia konfliktu w Donbasie. Według informacji ukraińskich mediów Rosjanie otworzyli ogień kiedy okręty ukraińskie znajdowały się na wodach międzynarodowych, łamiąc tym samym prawo międzynarodowe.

Więcej informacji wkrótce.