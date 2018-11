Hamilton wygrywa w Emiratach Arabskich. Na podium zdjął koszulkę i pokazał IM wytatuowany krzyż! [VIDEO]

Lewis Hamilton po zwycięstwie w GP Abu Zabi będąc już na podium zdjął górną część ubrania i obrócił się plecami do publiczności. Hamilton odwrócił się i pokazał w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich krzyż, który ma wytatuowany na plecach. To nagranie staje się hitem Internetu.

Lewis Hamilton (Mercedes GP) wygrał na torze w Abu Zabi ostatni w tym roku wyścig o Grand Prix Formuły 1. Brytyjczyk już wcześniej zapewnił sobie tytuł mistrzowski. Było to jego 73. zwycięstwo w karierze, a 11. w tym sezonie. Drugie miejsce zajął w niedzielę Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari), wicemistrz świata, a trzeci był Holender Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton w sobotę wywalczył pole position i nie oddał pierwszej pozycji aż do mety niedzielnego wyścigu. Walka toczyła się jedynie za jego plecami. „Lewis jest mistrzem i zasługuje na ten tytuł. To był trudny rok. Robiłem, co mogłem, do ostatniego okrążenia. W przyszłym sezonie postaramy się nawiązać bardziej wyrównaną walkę” – zapowiedział Vettel.

Najciekawsze wydarzenia miały miejsce jednak już po zwycięstwie Hamiltona, kiedy stał na podium. Zdjął wówczas koszulkę, obrócił się plecami i pokazał publiczności wytatuowany krzyż.

Źródło: PAP/NCzas