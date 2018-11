Milenialsi nie dają sobie rady samodzielnie. Coraz więcej trzydziestolatków mieszka z rodzicami

Milenialsi nie dają sobie rady i wracają do rodziców. Kolejne badania na świecie wskazuje, że pokolenie milenialsów nie jest w stanie zapewnić sobie warunków do samodzielnego utrzymania i życia. Powód? Wynagrodzenia jest niskie, a koszty wynajmu mieszkań wysokie.

Jak pokazują badania coraz więcej ludzi w wieku około 30 lat, którzy wyprowadzili się od rodziców, zaczyna do nich wracać. Co prawda opłaca się to z stricte finansowego widzenia ale przynosi poważne problemy.Zarówno dla rodziców i dojrzałych dzieci.

Zdaniem dr Jennifer Caputo, socjolog z Towarzystwa Wspierania Nauki imienia Maxa Plancka, „niezależność ekonomiczna i społeczna są cechą charakterystyczną udanego przejścia w dorosłość”.

Jak wynika z danych Eurostatu w 2017 roku niemal co drugi (44,7 procent) młody Polak, w wieku 25-34 lat, mieszkał z rodzicami. Co gorsze widać tendencję zwyżkowa, gdyż w 2016 roku ten wskaźnik wynosił 45,5 proc., a w 2015 – 45,7.

Ale jak się okazuje Polacy nie są w tym odosobnieni, otóż większym udziałem osób w wieku 25-34 lat, mieszkających razem z rodzicami, cechowały się tylko: Portugalia, Bułgaria, Włochy, Grecja, Słowacja, Chorwacja oraz Malta.

Źródło: TVN24BiŚ