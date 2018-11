TYLKO U NAS. Bartyzel: trzeba się zjednoczyć wokół pewnego zestawu idei wolnościowych [VIDEO]

Jacek Bartyzel był uczestnikiem debaty „Co dalej z polską prawicą wolnościową?”, organizowanej przez nasz portal. Wypowiedział się jak widzi przyszłość polskiej prawicy i skomentował wyniki wyborów samorządowych. Trzeba się zjednoczyć i trzeba się zjednoczyć wokół pewnego zestawu idei wolnościowych.

Zestaw wybranych wypowiedzi Jacka Bartyzela oraz nagranie z debaty:

Jeżeli chodzi o wybory samorządowe to nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, tylko trzeba wyciągnąć wnioski. Ja w tych wyborach nie startowałem bo tak naprawdę nie miałem przekonania, żeby była jakąś lista z której mógłbym z pewnym przekonaniem startować. Wspierałem głównie kandydatów ze środowisk Kukiz 15 i partii Wolność. Ja w Warszawie głosowałem kandydata Kukiz’15 na Marka Jakubiaka.

Jakie wnioski trzeba wyciągnąć? Trzeba się zjednoczyć i trzeba się zjednoczyć wokół pewnego zestawu idei wolnościowych. To znaczy, ja wiem, że środowiska wolnościowe patrzą na wiele różnych sprawy inaczej, to jest normalne. To co trzeba zrobić to trzeba zidentyfikować, zestaw wartości, postulatów wolnościowych, które dla tych środowisk będzie wspólny.

Dlaczego trzeba to zrobić? Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, a osobno wystartuje Wolność, czy nowa partia Marka Jakubika to nic się z tego nie uda. Jeśli natomiast znajdziemy taki zestaw wartości co do którego się zgodzimy i uznamy, że w innych sprawach możemy się różnić. Ale zgodzimy się w tych 10-20 postulatach, wolnościowych właśnie to jest szansa naprawdę osiągnąć duży sukces.