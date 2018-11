TYLKO U NAS. Bosak o koalicji narodowców z wolnościowcami. „Możemy zebrać więcej głosów mając bardziej różnorodną ofertę”

Wiceprezes Ruchu Narodowego i były poseł, Krzysztof Bosak, był jednym z uczestników debaty podczas V Konferencji Prawicy Wolnościowej. Polityk w swoich wystąpieniach mówił między innymi o wyborach samorządowych oraz o potrzebie koalicji ruchów narodowych i wolnościowych, które w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie łączył uniosceptycyzm.

My jako środowisko narodowe uzgodnienia ideowe, które obejmowałyby i narodowców i konserwatywnych-liberałów mamy za sobą i żeśmy je przeszli w 2012 i 2013 roku, co zaskutkowało publikacją deklaracji ideowej w roku 2013, która jest pod trzema hasłami: tożsamość, suwerenność, wolność – mówił Bosak.

Zachęcam osoby, które nawet nie sympatyzują z Ruchem Narodowym żeby zajrzały do tej deklaracji, bo może się z nią zgadzają i na bazie tej deklaracji, wypracowanej wspólnie z prezesem UPR, pracujemy od kilku lat. To jest jakiś tam nasz bagaż programowy, który wnosimy do tej dyskusji – dodawał.

Jeden z liderów narodowców odnosił się także do kampanii do unioparlamentu, która przed nami. W kampanii wyborczej istotny będzie sprzeciw wobec Unii Europejskiej, a to czy ktoś będzie bardziej akcentował kwestie własności, wolności narodowej, wolności jednostki, państwa suwerennego czy inne to może zależeć od specyfiki danego kandydata – powiedział.

Lista może zebrać więcej głosów mając bardziej różnorodną ofertę, nie musimy wszyscy się ujednolicać na siłę, bo nie o to w tym chodzi – dodawał. Poniżej nagranie z całej debaty: