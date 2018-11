TYLKO U NAS. Sośnierz i Mentzen o propagowaniu wolności. „Jest wielką pokusą uznać, że ludzie są głupi i koniec” [VIDEO]

W weekend 24-25 listopada trwają równocześnie dwa wydarzenia wolnościowe, czyli V Konferencja Prawicy Wolnościowej transmitowana przez wRealu24 oraz Weekend Kapitalizmu, który można zobaczyć na kanałach NPTV. O tym, czy wolnościowcy mogą przebić się do mediów głównego nurtu i jak promować wolność, żeby przekaz docierał do jak największej liczby osób.

Podczas konferencji organizowanej przez Fundację Najwyższego Czasu! Dobromir Sośnierz odpowiadał na pytanie o blokadę medialną.

To nie jest tak, że nie można się przebić prze blokadę medialną. Jeśli się to opłaca jednym i drugim, jeżeli daje się jakieś treści które mogą być do wykorzystania to można się przebić. Ja często pojawiam się w mediach około PiS-owskich nie dlatego, że chcą nas promować – mówił Sośnierz.

Nie można ciągle płakać, że nie jesteśmy w mediach, tylko budować własne. Dlaczego lewacy na całym świecie opanowali sektor medialny łącznie z jakimiś Facebookami? Dlaczego nikt z prawicy nie mógł założyć swojego Facebooka? Dlaczego cały czas tylko płaczemy, że oni gdzieś tam nas nie chcą? – kontynuował.

Błędem jest to, że myślimy tylko o mediach typowo politycznych. Jak myślimy o przezwyciężeniu blokady medialnej to budujemy tylko media, które pokazują gadające głowy polityków. Są one oczywiście też potrzebne, ale nie ma mediów rozrywkowych jak TVN, które między wierszami przemyca lewicową propagandę – uważa.

Trochę próbuję za to wyjść wolnosc24, że tam jest szersza tematyka poza polityką i uważam, że to krok w dobrym kierunku. Potrzebne jest medium, które będzie nie tylko kawa na ławę wykładało propagandę, ale też między wierszami, między czymś co będzie ciekawe dla ludzi – podsumował Sośnierz.

Z kolei podczas Weekendu Kapitalizmu na temat dotarcia z przekazem wolnościowym do szerszej liczby osób mówił Sławomir Mentzen.

Jest wielką pokusą inteligenta uznać, że ludzie są głupi i koniec, ale to nie powinien być koniec naszej diagnozy. Skoro ludzie nie podejmują racjonalnych decyzji, są jakieś mechanizmy przez które oni podejmują decyzje nieracjonalnie. Być może można przekonać ludzi do podejmowania zupełnie dobrowolnych decyzji korzystając z tej właśnie nieracjonalności. Wydaje się to możliwe – zaczął Mentzen.

Dalej tłumaczył, że jego wpisy o prawie podatkowym, w których zastosował odwołania do ludzkich emocji cieszyły się szczególną popularnością. Trafiały do ludzi, którzy nigdy nie zainteresowaliby się prawem podatkowym, a dzięki uderzeniu w emocje, kiedy czytający zaczyna się przejmować tym, to do ludzi trafia i z tym przekazem jestem w stanie dotrzeć – uważa wiceprezes Wolności.

Jeżeli będziemy mówili, że wolny rynek jest korzystny ponieważ dzięki międzynarodowemu podziałowi pracy dochodzi do optymalnej alokacji zasobów, dzięki czemu wszyscy się bogacimy to jest to oczywiście prawda, ale nie uderza w żadną emocję. Jeżeli powiemy, że dzięki temu jesteście w stanie kupić elektronikę albo zabawkę taniej dla swojego dziecka to ludzie się cieszą – mówił.