V Konferencja Wolnościowa. Debata o przyszłości prawicy wolnościowej. Bosak, Bartyzel, Jakubiak, Sośnierz i Sommer [VIDEO]

Publicyści Jacek W. Bartyzel i Tomasz Sommer oraz politycy Krzysztof Bosak, Marek Jakubiak i Dobromir Sośnierz dyskutowali o przyszłości prawicy w Polsce. Zorganizowana przez „Najwyższy Czas!” debata miała zbliżyć do siebie bliskie ideowo formacje. Prelegenci stwierdzili, że koalicja jest nieunikniona, a przynajmniej że byłaby ona korzystna dla wszystkich.

Poniżej wybrane wypowiedzi polityków, czyli Marka Jakubiaka, Dobromira Sośnierza i Krzysztofa Bosaka, a także pełny zapis wideo debaty.

Sama nazwa Federacja, bez żadnych nazwisk, to jest organizacja, która powinna być okrętem dla tych ugrupowań, które same do parlamentu nie dadzą rady wejść – proponował Marek Jakubiak. Ja czekam żeby ktoś ze mną to zrobił, czekam na liderów partii żeby stanęli ze mną na konferencji i powiedzieli my to zakładamy – dodawał.

Fala zainteresowania naszym ugrupowaniem się wyczerpała i jeżeli nie zbudujemy czegoś nowego będzie trudno ją odbudować (…) Nie ma chyba innej drogi niż zbudowanie nowego ruchu, który miałby ten powiew świeżości – uważa natomiast Sośnierz.

Koncepcja którą prezentuje Jakubiak jest bliska temu, co ja bym proponował. Uważam, że niezbędne jest jakieś minimum programowe. Totalna bezideowość skończy się żenującymi kłótniami – podkreślił europoseł.

Lista może zebrać więcej głosów mając bardziej różnorodną ofertę, nie musimy wszyscy się ujednolicać na siłę, bo nie o to w tym chodzi – mówił natomiast Krzysztof Bosak.