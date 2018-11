V Konferencja Wolnościowa. Michalkiewicz odpowiada: Kim są naziści a kim szabesgoje? [VIDEO]

Wystąpienie Stanisława Michalkiewicza było głównym punktem drugiego dnia V Konferencji Wolnościowej, podczas której wystąpił m.in. Janusz Korwin-Mikke, a także doszło do debaty środowisk prawicy wolnościowej. Michalkiewicz natomiast odpowiedział na nurtujące wszystkich pytanie: Kim są naziści a kim szabesgoje?

Zdaniem Stanisława Michalkiewicza mamy do czynienia z przerzucaniem odpowiedzialności za Holocaust z Niemiec na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska. Wobec społeczeństwa polskiego stosowana jest pedagogika wstydu, aby wzbudzić bliżej nieuzasadnione poczucie winy wobec Żydów – mówił.

Publicysta „Najwyższego Czasu!” uważa że to idealne przygotowanie do okupacji. Skutkiem tego byłaby degradacja narodu Polskiego do III kategorii. I kategorię stanowiliby okupanci, a II właśnie szabesgoje – tłumaczył.

W tym właśnie momencie doszło do kluczowego momentu wystąpienia Michalkiewicza, czyli wyjaśnienia tego pojęcia znajdującego się w tytule jego najnowszej książki. Kim są zatem szabesgoje? Polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza z którą od 1944 roku naród Polski dzieli terytorium państwowe – wyjaśnia.

(Wspólnota – red.) gotowa jest wysługiwać się każdemu kto jej pozwoli wysługiwać się na historycznym narodzie Polskim. Polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza 13 grudnia 1981 roku wystąpiła zbrojnie przeciwko niepodległościowym aspiracjom – dodawał.