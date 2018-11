Ziemkiewicz ostro o wywiadzie Timmermansa dla GW. „Kolaboracja wymaga jednoznacznej oceny”

Do wywiadu jakiego unijny dygnitarz udzielił „Gazecie Wyborczej” odniósł się na Twitterze publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, Rafał Ziemkiewicz. To wymaga jednoznacznej oceny – uważa Ziemkiewicz.

W rozmowie z Jarosławem Kurskim i Bartoszem Wielińskim, Timmermans przekonywał, że wspierając dążenia Polski do wejścia do Unii oraz udzielając jej wsparcia, „spłaca swój moralny dług”. Mowa o roli, jaką Polacy odegrali przy wyzwalaniu rodzinnej miejscowości polityka oraz opiece jaką otoczyli wówczas jego ojca.

Zapytany o to, czy sprawa Polski zaczyna go męczyć odparł: Absolutnie nie. Od lat ich obserwuję. Manifestują przywiązanie do europejskiej wspólnoty, do jej wartości. To dotyczy tych głosujących na lewicę i na prawicę, na PiS i na Koalicję Obywatelską. Dlatego spór o praworządność w Polsce będzie miał dobre zakończenie. Pytanie, ile czasu upłynie

Do słów tych odniósł się Rafał Ziemkiewicz.

Przejrzałem wywiad z Franzem Timmermansem w GW. IMO potwierdza on, że realizowana jest strategia zdegradowania nowych krajów członkowskich do roli obszaru kolonialnej eksploatacji, ratującej dobrobyt Zachodu. Kolaboracja w tym dziele „rodzimej kanalii” wymaga jednoznacznej oceny – napisał.