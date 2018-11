Żydzi chcieli postawić muzeum. Mieszkańcy się zbuntowali. „Już płacimy za renowację ich cmentarzy, może wystarczy”

Doszło do blokady planowanego Muzeum Żydów w Białymstoku, społeczność żydowska jest oczywiście niepocieszona. A mieszkańcy mówią wprost: Stworzyć muzeum? Już płacimy za renowację ich cmentarzy, może wystarczy.

Muzeum Żydów miałoby powstać w starym, zabytkowym budynku, który został przez władze miasta wskazany do rozbiórki. Ostatecznie wykonanie decyzji tej wstrzymano, a jeden z białostockich dziennikarzy wpadł na pomysł, by stworzyć w tym miejscu Muzeum Żydów, których przed wojną było w Białymstoku nawet 60 procent.

Mieszkańcy są jednak przeciwni budowie tego centrum, czemu wyraz dali w trakcie protestu w tym tygodniu. My chcemy żyć, jak w normalnych osiedlach. Mieć piaskownicę, żeby wnuki się gdzieś bawiły – mówiła jedna z mieszkanek w rozmowie z Radiem Białystok.

Mieszkańcy którzy rozmawiali z dyrektorem Zarządu Mienia Komunalnego wskazywali że są przeciwni budowaniu w tym miejscu muzeum, nie podkreślali jednak, że chodzi o Muzeum Żydów. Mieszkańcy zamiast muzeum woleliby wyburzenia budynku i stworzenia w tym miejscu parkingu.

Co by było, gdyby Polacy chcieli stworzyć muzeum tuż przy bloku w Jerozolimie? – pytali podczas protestu mieszkańcy. Z kolei w Internecie możemy przeczytać komentarze w stylu: Stworzyć muzeum? Już płacimy za renowację ich cmentarzy, może wystarczy.

Pomysłodawcy muzeum nie wiedzą skąd wezmą pieniądze, ale to dla nich nie problem, liczą że dostaną budynek niemal za darmo. Może dałoby się go przejąć za symboliczną złotówkę – mówi Lucy Lisowska z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Dodaje, że na remont potrzeba by 2 milionów złotych, ale na razie o tym nie myśli.

Źródło: Radio Białystok/NaTemat/NCzas