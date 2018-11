Chiński naukowiec zmienia kod genetyczny ludzkich dzieci! Bliźniaczki przyszły już na świat

Chiński naukowiec, He Jiankui, twierdzi pracował nad modyfikacjami ludzkiego kodu genetycznego. Pierwsze dzieci, bliźniaczki, powstałe w wyniku tych eksperymentów miały się już urodzić.

He Jiankui, powiedział, że zmodyfikował zarodki pozyskane od siedmiu par podczas procesu leczenia bezpłodności. Jeden z zarodków wprowadzonych do ciała matki zaowocował ciążą. Naukowiec powiedział, że jego celem nie jest wyleczenie lub zapobieżenie dziedziczonej chorobie, ale próba nadania cechy, którą niewielu ludzi posiada naturalnie – zdolność do oparcia się przed możliwym przyszłym zakażeniem HIV, wirusem AIDS.

He Jiankui studiował na William Marsh Rice University w Houston i Uniwersytecie Stanforda. Wrócił do Chin i pracuje na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Szenzen. Jest też właścicielem dwóch firm zajmujących się genetyką. Wcześniej prowadził badania na myszach, osłach, a także ludzkich zarodkach. Wybrał modyfikację pod kątem odporności na wirusa HIV, bo jest to według niego poważny problem w Chinach. Wszyscy ojcowie (matki nie) spośród 7 par byli zarażeni wirusem HIV.

W pracach pomagał mu amerykański profesor Michael Deem, który pracował z nim na uczelni w USA. Modyfikacje genetyczne u ludzi są zabronione Stanach Zjednoczonych dlatego wziął udział w pracach przy tym projekcie w Chinach.

Środowisko naukowe jest podzielone w tej kwestii. Większość uważa eksperymenty na ludziach za niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia.

źródło: The Associated Press