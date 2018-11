Lewactwo bije kolejne rekordy! PO chce jeszcze zwiększać socjal wprowadzony przez PiS!

Nie ma żadnego ryzyka dla 500 plus; jesteśmy za tym, żeby to poszerzać – zapewnił wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Dodał, że w PO trwają dyskusje na temat programu. Jedyną twardą naszą deklaracją jest to, że 500 plus zostanie i że będziemy chcieli objąć też pierwsze dziecko i samotne matki – mówił.

Na temat ewentualnych zmian w programie 500 plus w przypadku, gdy Platforma wygra wybory, wypowiedział się w poniedziałkowym „Super Expressie” rzecznik PO Jan Grabiec. „500 plus sprawia, że rodzice, którzy od lat nie pracują, są trwale bezrobotni, nie podejmują pracy, bo mają 500 plus. To jest szkodliwe i trzeba to zmienić” – powiedział cytowany w dzienniku.

Siemoniak, odnosząc się do wypowiedzi Grabca w poniedziałek w Radiu Zet, wyjaśnił, że w Platformie trwają dyskusje na ten temat. Wskazał też, że nie ma jeszcze programu, który – jak dodał – zostanie przedstawiony „zapewne wiosną przyszłego roku”.

Jak zaznaczył, o aktywizacji zawodowej wspominał kiedyś przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Zdaniem Siemoniaka sytuacja, w której ktoś może mieć pracę, lecz jej nie podejmuje i „bierze 500 plus”, wymaga „rozważenia”.

Siemoniak wskazał, że „są różne głosy w dyskusji”. „Nie chcę niczego w tym momencie deklarować. Jedyną twardą naszą deklaracją – wielokrotnie też przez przewodniczącego przedstawianą – jest to, że 500 plus zostaje i że będziemy chcieli objąć też pierwsze dziecko i samotne matki” – podkreślił.

W jego ocenie „wszystko, co dotyczy 500 plus, powinno być szczególnie starannie rozważone”. Jak zaznaczył, szanuje różne poglądy na ten temat. „Natomiast żadnego ryzyka dla 500 plus nie ma. Jesteśmy za tym, żeby to poszerzać” – zapewnił.

Nieskuteczność programu nie robi wrażenia ani na politykach opozycji ani tych będących przy władzy. Po początkowym wzroście ilość narodzin znów spada „500 plus” nie uratuje Polski przed katastrofą. Sytuacja demograficzna jest coraz gorsza [WYKRES]

Co więcej luka demograficzna w Polsce jest coraz większa i gdyby nie urodzenia in vitro przekroczyłaby 30.000 co jest najgorszym wynikiem od zakończenia II Wojny Światowej

MinZdrowia:

Bez dzieci z in vitro, liczba urodzeń za ostatnie 12m, we wrześniu br. wyniosłaby 378,6 tys.

Liczba zgonów – 409,8 tys.

Luka demograficzna w tym czasie to ponad 30 tys.

To najwięcej od wojny. Program jest znacznie tańszy niż 500+

Dlaczego nie funkcjonują oba? pic.twitter.com/s8lZQdLago — Rafał Mundry (@RafalMundry) November 23, 2018

Można spodziewać się iż w roku wyborczym będziemy świadkami POPiSowej licytacji na obietnice kolejnych miliardów wydanych z kieszeni podatników.

(PAP/nczas)