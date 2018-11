Elon Musk szczerze o swojej śmierci: „Prawdopodobnie zginę w trakcie podróży na Marsa”

Amerykański miliarder Elon Musk powiedział podczas programu „Axiox” w HBO, że ma 70 proc. szans ma to, że poleci na Marsa jednym ze swoich statków kosmicznych. Jak dodał, istnieje jednocześnie bardzo duża szansa na to, że w trakcie tej podróży zginie.

Zdaniem twórcy Tesli oraz SpaceX, lot załogowy na Marsa będzie możliwy już za siedem lat! Cena lotu na czerwoną planetę będzie kształtować się według Elona Muska na poziomie kilkuset tysięcy dolarów amerykańskich.

– Wiem dokładnie co zrobić. Mówię o locie tam – powiedział Elon Musk na antenie HBO. Dodał przy tym, że prawdopodobieństwo śmierci na Marsie jest o wiele większe, niż na Ziemi. W związku z tym bogaci ludzie, zdaniem miliardera, nie będą obecnie zainteresowani taką podróżą.

– Reklama zachęcająca do lotu na Marsa byłaby jak reklama Shackletona zachęcającego do podróży na Antarktydę – ocenił Elon Musk. – Będzie ciężko. Jest duża szansa na śmierć – dodał miliarder.

Oprócz śmierci w trakcie lotu, pojawia się problem także po ewentualnym dotarciu na Marsa. Ludzie „będą musieli pracować bez przerwy, aby zbudować bazę”. – Więc nie będzie dużo czasu na wypoczynek. I nawet, gdy to wszystko się uda, otoczenie jest tam bardzo nieprzyjazne. Więc… jest duża szansa na śmierć tam – ostrzegł Musk.

Mimo to Musk zamierza lecieć na Marsa. Biznesmen porównał się do osób wspinających się na Mount Everest. – Ludzie umierają tam cały czas. Ale wspinają się, bo to jest wyzwanie – mówił.

rp.pl