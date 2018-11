Nadciąga pierwsza śnieżyca w tym sezonie zimowym. Spadnie nawet 20 cm śniegu. Ostrzeżenia dla czterech województw

Idzie mróz i prawdziwa zima! Meteorolodzy przestrzegają, że przez kilka dni pogoda może być niebezpieczna. Na południu mają obowiązywać alerty przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu. Pierwsza śnieżyca już nadciąga.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dotyczące porywistego wiatru.

Jak czytamy w portalu TVN Meteo nad południowymi regionami kraju rozciąga się front atmosferyczny, związany z niżem znad Węgier. Przynosi on opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Największe załamanie pogody przewidywane jest na południu kraju.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie poniżej zera, co będzie sprzyjać powstawaniu oblodzeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniami.

Alerty przed oblodzeniami obowiązują w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i lubelskim.

Jak przewidują synoptycy w tych regionach ma dojść do zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza do zera, natomiast temperatura minimalna gruntu od -4 st. C do -1 st. C.

Na północy ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 10 w poniedziałek, a na południu od godziny 20 w poniedziałek do godziny 8 rano we wtorek.

Idą też śnieżyce! IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu. W województwie małopolskim oraz w podkarpackim prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 15 cm do 20 cm.

