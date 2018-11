Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy chce wprowadzenia stanu wojennego. Powodem incydent na Morzu Azowskim (VIDEO)

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy opowiedziała się za wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie. Było to drugie posiedzenie tego dnia. Oba miały związek z incydentami na Morzu Azowskim jakie miały miejsce w godzinach porannych i wieczornych.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy chce by ukraiński parlament na nadzwyczajnej sesji zatwierdził wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie na okres 60 dni. Głosowanie ma się odbyć w poniedziałek o godzinie 16 czasu miejscowego. Prezydent Poroszenko podkreślił, że nie oznacza to deklaracji wojny. Uznał, że incydenty są jawnym przejawem agresji Rosji wobec Ukrainy i nie można wykluczyć kolejnych.

Siły zbrojne Ukrainy postawiono w stan najwyższej gotowości bojowej. Okręty floty wyszły w morze. Część samolotów została przebazowana na inne lotniska położone bliżej granicy z Rosją. Jednostki wojsk lądowych szykują się do obrony strategicznych obiektów. W stanie alarmu są też gwardia narodowa, policja i straż graniczna.

Wcześniej tego samego dnia doszło do serii incydentów na Morzu Azowskim. Rosjanie twierdzą, że ukraińskie jednostki naruszyły ich wody terytorialne. Ukraina nie uznała aneksji Krymu przez Rosję więc możliwe, że nie uznaje też morskiej granicy.

W sobotę rano doszło między innymi do staranowania ukraińskiego holownika Jany Kapu przez okręt rosyjskiej straży granicznej.

The moment of the collision of the 🇺🇦#Ukrainian and 🇷🇺#Russian ships. pic.twitter.com/BI5WQEFEII

— Capt(N) (@Capt_Navy) November 25, 2018