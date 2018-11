Setki imigrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z USA z Meksykiem (VIDEO)

Kilkuset migrantów z Ameryki Środkowej próbowało nielegalnie przekroczyć granicę USA na przejściu granicznym w mieście Tijuana na północnym zachodzie Meksyku. Interweniowały służby porządkowe obu krajów.

Według meksykańskich mediów od 500 do 700 migrantów przedarło się przez kordon meksykańskiej policji. Następnie część z nich próbowała sforsować graniczne ogrodzenie. Amerykańskie służby porządkowe użyły wobec nich gazu łzawiącego.

The migrants broke through the fence and were repelled with pepper spray smoke pellets. #MigrantCaravan pic.twitter.com/pC8dDFRfOy

BREAKING NEWS: More Footage of heavy clashes between illegal immigrants trying to storm the U.S. border and border security. Heavy objects suchs as stones thrown at border patrol agents. U.S. military helicopters are patrolling the area: pic.twitter.com/IY1tWbNesP

