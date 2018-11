Ziemkiewicz uderza w Wałęsę. „Ma swoje nieusuwalne miejsce w historii. Tak jak Judasz w Ewangelii”

Rafał Ziemkiewicz w bezlitosny sposób zaatakował Lecha Wałęsę na Twitterze. „A co do Wałęsy to mogę tylko powtórzyć: tak, ma swoje nieusuwalne miejsce w polskiej historii – tak, jak Judasz w Ewangelii” – napisał Rafał Ziemkiewicz.

Lech Wałęsa zasłynął następującym wpisem na Facebooku:

„Cenckiewicz… Za sprawę Bolka odpowiesz. Z wielu dowodów wynika, że Ty jesteś Bolek. Wczoraj tym Panem publicznie oświadczałeś, że już się nie podniosę. Jak dziś wyglądasz? Prawda o Twojej roli w tej sprawie dopadnie Ciebie już niedługo”.

Te brednie skomentował Rafał Ziemkiewicz.

A co do Wałęsy to mogę tylko powtórzyć: tak, ma swoje nieusuwalne miejsce w polskiej historii – tak, jak Judasz w Ewangelii — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) November 24, 2018

Tylko, że Judasz nie był analfabetą – choć obaj za donosicielstwo pobierali pieniądze – dodaje jeden z internautów.