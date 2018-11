CNN zrobiła sondaż w Europie o antysemityzmie i holokauście. Wychodzi na to, że to na Zachodzie jest z tym problem, nie w Polsce

To wyjaśnia, czemu Zachód krzyczy o „faszyzmie” w Polsce albo o „polskich obozach koncentracyjnych”. Sondaż CNN pokazuje, że Europa po prostu nie ma w większości bladego pojęcia o tym, co działo się na naszym kontynencie 80-70 lat temu!

Telewizja CNN przeprowadziła szerokie badania w Europie na temat antysemityzmu. Co z niego wynika? Ano sporo ciekawych rzeczy. Telewizja podsumowuje je stwierdzeniem, że „antysemickie stereotypy wciąż żyją i mają się dobrze w Europie, podczas gdy pamięć o Holokauście zanika”.

ComRes przebadało 7 tys. Europejczyków z krajów takich, jak: Niemcy, Austria, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Szwecja i Polska. Ponad 25 proc. badanych uznało, że Żydzi mają za duże wpływy w biznesie oraz finansach. Tyle samo uważa, że ci zbyt mocno angażują się w wojny na całym świecie. Polacy wskazywali też na wpływy Żydów w mediach.

33 proc. osób badanych w Europie przyznało, że wie „niewiele lub nic” na temat holokaustu w Europie, który był dokonywany przez III Rzeszę Niemiecką!

28 proc. badanych uznało, że antysemityzm w Europie to reakcja na działania Izraela. 18 proc. zaś uznało, że to wina „codziennego zachowania Żydów”.

10 proc. ankietowanych określiło swój stosunek do Żydów jako negatywny. W Polsce odpowiedziało w taki sposób 15 proc., badanych, natomiast na Węgrzech aż 19 proc.

20 proc. Polaków i Brytyjczyków oraz 25 proc. Węgrów stwierdziło, że ponad jedna czwarta ludności świata to Żydzi.

80 proc. Polaków uważa, że należy pielęgnować pamięć o holokauście, by nigdy więcej do niego nie doszło. Jest to znacznie częstsza odpowiedź na tle reszty kontynentu. Ogółem uważa tak jedynie 66 proc. Europejczyków.

Źródło: interia.pl