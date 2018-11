Euforia w NASA. Sonda InSight szczęśliwie wylądowała na Marsie. Wysłała już pierwsze zdjęcia

Bezzałogowa sonda kosmiczna InSight, wysłana przez amerykańską agencję kosmiczną NASA, kilka minut przed godz. 21.00 czasu polskiego wylądowała w poniedziałek na powierzchni Marsa. Ma dokładnie zbadać wnętrze Czerwonej Planety.

Amerykańska sonda InSight została wystrzelona z Bazy Sił Powietrznych Vandenberg (USA) w maju 2018 r. Po trwającej sześć miesięcy podróży, podczas której przebyła 300 milionów mil (483 miliony kilometrów) wylądowała w poniedziałek na Czerwonej Planecie.

Poniedziałkowe lądowanie Mars InSight na Marsie jest najpoważniejszym i najbardziej ambitnym przedsięwzięciem amerykańskiej Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (National Aeronautics and Space Administration) w ostatnich latach. Było także jednym z najbardziej ryzykownych.

Kontrolerzy misji Mars InSight w ośrodku Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie w Kalifornii czekali aż ważąca 350 kg sonda w ciągu siedmiu minut wyhamuje prędkość swojego lotu z 19794 km/h do zaledwie 9 km/h. Przez te siedem minut kontrolerzy lotu Mars InSight nie wiedzieli czy lądowanie Mars InSight powiedzie się.

Kiedy sonda InSight wylądowała z powodzeniem rozległy się owacje. Kilka minut później kolejnymi brawami personel NASA i tłumy, które oglądały transmisję z lądowania Mars InSight na nowojorskim Times Square, przywitały nadejście pierwszych zdjęć przesłanych przez marsjańską sondę.

My first picture on #Mars! My lens cover isn’t off yet, but I just had to show you a first look at my new home. More status updates:https://t.co/tYcLE3tkkS #MarsLanding pic.twitter.com/G15bJjMYxa

— NASAInSight (@NASAInSight) November 26, 2018