Gang Słodziaków promuje przestępczość? Padły takie oskarżenia. Jeszcze bardziej rozbraja tłumaczenie Biedronki!

Popularne maskotki dostępne w Biedronce znane jako Gang Słodziaków, podobnie jak wcześniej Świeżaki, robią furorę wśród dzieci i dorosłych. Okazuje się jednak, że nie wszystkim maskotki się podobają, a niektórzy dopatrują się w nich przestępstwa!

Anonimowy autor skargi, która została już rozpatrzona przez Komisję Etyki Reklamy stwierdził, że poprzez nazwę maskotek zachęca się dzieci do przestępstw i oswaja z kryminałem! – Reklama promocji „Gang Słodziaków” łamie przyjęte zasady norm etycznych przez zachęcanie dzieci do przestępstw i zapoznawanie ich z nomenklaturą przestępczą. Gang, jak wiemy, jest zorganizowaną grupą przestępczą. Poprzez zbitkę słów „Gang Słodziaków” oswajamy dzieci z przestępczością oraz pokazujemy, że nie ma nic złego w grupach przestępczych – napisał anonimowy autor skargi do KER.

Odpowiedź sieci Biedronka, w której zestaw pluszaków jest dostępny pod taką nazwą, odniosła się do zarzutów w dość oryginalny sposób. Przypomniała, że akcja promocyjna z Gangiem Słodziaków „ma na celu promowanie wśród dzieci czytelnictwa, kreatywności, wyobraźni, wartości rodzinnych oraz przyjaźni”. Oprócz tego, zdaniem sieci, słowo „gang” oznacza… „chodzenie lub podróż”!

– Użyte w kontekście akcji hasło „Gang Słodziaków”, przeciwnie do twierdzenia skarżonego, nie jest i nie może być utożsamiane z grupami przestępczymi oraz nie zachęca odbiorców do popełniania przestępstw. Hasło to jest przykładem rozpoznawanego w językoznawstwie oksymoronu, czyli metaforycznego zestawienia pojęć o przeciwstawnym znaczeniu inaczej antylogią, w tym przypadku zestawieniem słów „gang” oraz „słodziaki” – napisała sieć w odpowiedzi do Komisji Etyki Reklamy.

KER oddaliła skargę stwierdzając, że promocja „nie prezentuje treści, które mogłyby zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży”.

