Oto następczyni Petru? Posłanka PO mówi o „porcie macierzyńskim”! [WIDEO]

Wczoraj gościem w programie „Minęła 8” była posłanka Platformy Obywatelskiej, Joanna Augustynowska. Program dotyczył konfliktu rosyjsko-ukraińskiego na Morzu Azowskim. Niestety, posłanka totalnej opozycji palnęła gafę porównywalną do „Morza Azorskiego” Ryszarda Petru.

W TVP Info rozmawiano o tym, czy „most krymski będzie punktem zapalnym zaostrzenia konfliktu Rosji z Ukrainą”. W tym kontekście poseł Augustynowska z PO chciała zabłysnąć, no ale nie do końca jej wyszło, choć jej słowa z pewnością będą podawane dalej w całej Polsce.

– Widzimy dzisiaj, że ten most pozwolił na zablokowanie przepływu ukraińskim statkom, chcącym wrócić do portu macierzyńskiego – powiedziała Joanna Augustynowska z PO. Czyżby chciała odebrać tytuł mistrza przejęzyczeń Ryszardowi Petru z partii Raz… to znaczy Teraz?

Nagranie z fragmentem z programu zamieściło jedno z propartyjnych kont jawnie wspierających we wszystkich aspektach PiS.

#Minęła8

Z serii "mówili na nią słońce"😂

Joanna Augustynowska:

– Widzimy dzisiaj, że ten most pozwolił na zablokowanie przepływu ukraińskim statkom, chcącym wrócić do portu MACIERZYŃSKIEGO😮😮😂😂😂😂

thx @kdwojakowski pic.twitter.com/KSTY48QP1d — PikuśPOL 🇵🇱 ‏ (@pikus_pol) November 26, 2018

Joanna Augustynowska jest członkiem partii PO, do której wstąpiła po zawieszeniu jej w prawach członka partii Nowoczesna. Do Sejmu dostała się z listy partii założonej przez Ryszarda Petru. W parlamencie jest m.in. wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Źródło: twitter.com