Podczas policyjnego pościgu w Warszawie padły strzały. Już wiadomo skąd pochodzą ścigani obcokrajowcy

Jeden z obcokrajowców zatrzymanych w piątek na Pradze Północ po policyjnym pościgu otrzymał w niedzielę zarzuty kradzieży z włamaniem do domu. Grozi mu do 10 lat więzienia – poinformowała we wtorek Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie.

W piątek na warszawskiej Pradze Północ policjanci zatrzymali trzech obcokrajowców, którzy uciekali przed nieoznakowanym radiowozem. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać auto do kontroli, ale samochód się nie zatrzymał.

Policjanci oddali kilka strzałów ostrzegawczych. Mężczyźni wysiedli z auta i próbowali uciekać pieszo. Pościg zakończył się na ulicy Siedleckiej na Pradze Północ.

Okazało się, że mężczyźni, którzy uciekali przed policjantami, to Gruzini w wieku 37 i 40 lat. W niedzielę jeden z nich usłyszał zarzuty. Jest podejrzewany o kradzież z włamaniem do domu w powiecie wyszkowskim, o uszkodzenie mienia i niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 10 lat więzienia – poinformował we wtorek podkom. Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Natomiast, jak ustalili policjanci, drugi z mężczyzn był w Polsce nielegalnie. W poniedziałek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej.(PAP)