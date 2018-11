Polski sąd weźmie rekordowe poręczenie – 108 milionów zł! Podejrzany o banksterstwo za dwa dni ma wyjść na wolność

Warszawski sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku prokuratury o wstrzymanie poniedziałkowego orzeczenia o uchyleniu aresztu dla b. szefa Altus TFI Piotra Osieckiego – poinformowała we wtorek PAP pełnomocnik Osieckiego Katarzyna Szwarc. Mężczyzna został aresztowany za udział w aferze Get Back, w wyniku której tysiące ludzi straciło oszczędności całego życia.

Pełnomocnik powiedziała, że sąd okręgowy nie uwzględnił wniosku prokuratury, uznając, że nie dostarczyła ona żadnych nowych dowodów, które skłaniałyby do wstrzymania decyzji o zwolnieniu Piotra Osieckiego. Analogiczna decyzja dotyczy drugiego aresztowanego członka zarządu Altus TFI Jakuba Ryby.

Szwarc od rana we wtorek chce dostarczyć poręczenie majątkowe za Osieckiego, w wysokości 108 mln zł. Na razie jej się to nie udało. Prokuratura wniosła bowiem do sądu o wstrzymanie wykonalności zamiany aresztu na poręczenie.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Agata Zabłocka-Konopka potwierdziła PAP, we wtorek prokuratura złożyła do sądu zażalenie z wnioskiem o wstrzymanie wykonania postanowienia o zastąpieniu aresztu wobec m.in. byłego szefa Altus TFI Piotra Osieckiego poręczeniem majątkowym.

„Prokuratura Regionalna w Warszawie złożyła zażalenia na postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 listopada 2018 roku o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Piotra O. i Jakuba R. w związku z zastrzeżeniem zmiany wskazanego środka zapobiegawczego w przypadku złożenia poręczenia majątkowego” – przekazała PAP prok. Zabłocka-Konopka.

Zdaniem pełnomocnik Osieckiego jednak, takie zażalenie nie dawało podstaw do nieprzyjmowania poręczenia. Tym bardziej teraz, po wtorkowym orzeczeniu sadu, poręczenie powinno zostać przyjęte – dodała.

Piotr Osiecki i Jakub Ryba mają opuścić areszt 29 listopada ok. godz. 6. (PAP)