Powstanie „Kler 2”? Włoscy antyklerykałowie chcą sfinansować nowy film Smarzowskiego. Akcja ma się dziać w Watykanie

„Kler 2” może niebawem powstać. Wojciech Smarzowski ma już plan na nowy film z problemami kościoła w tle. Jak twierdzi „Super Express”, zachodni producenci są zainteresowani finansowaniem tego projektu.

Film Kler odniósł niestety kasowy sukces w naszym kraju. Zauważono to również w Europie. 5 milionów widzów i ponad 100 mln zł zarobku robią wrażenie. O współpracy ze Smarzowskim myślą Włosi, ale nad finansowaniem zastanawiają się jeszcze Hiszpanie i Irlandczycy – twierdzi se.pl

„Jeśli jest to projekt zlecony reżyserowi i za producentem idą pieniądze, to wtedy głos decydujący powinien mieć producent. Sytuacja jest o tyle łatwiejsza, że jeden z bohaterów wyjeżdża właśnie do Watykanu. Więc teoretycznie można sobie wyobrazić kontynuację jego wątku w warunkach watykańskich.”

„Wtedy współpraca z włoskimi producentami i aktorami byłaby zrozumiała. Bardzo możliwe, że włoski producent chciałby w to wejść z prawem decyzji. Prawo decyzji idzie za pieniędzmi” – twierdzi Ilona Łepkowska.

Wiadomo jest jedno – temat atakowania kościoła katolickiego zawsze znajdzie poklask w środowiskach lewicowych, a filmowcy i aktorzy to głównie lewacy.

Nczas.com/se.pl