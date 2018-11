Skandal! Tak francuska policja bije podatników. Bo uważają, że podatki są zbyt wysokie [VIDEO]

Nie dają sobie rady z hordą islamskich imigrantów, to teraz wyżywają się na bezbronnych staruszkach. Film, który opublikowano na twitterze pokazał prawdziwą twarz francuskich funkcjonariuszy policji.

#Paryż, to co tam wyprawiała policja przechodzi ludzkie pojęcie. Średnia wieku osób na filmie 70lat, kopniak w plecy i gaz w oczy na drogę. pic.twitter.com/txlGJaLR1d — Przemysław Dziedzic (@pirullo76) 26 listopada 2018

Jak informują lokalne media, to co widać na filmie to nie pojedynczy incydent. Francuscy mieli bowiem niejednokrotnie pokazać swoją „siłę” na protestujących osobach. Oczywiście, interwencja nie dotyczy młodych, silnych manifestantów, a jedynie osoby w podeszłym wieku.

Gaz łzawiący wymierzony wprost w oczy 70-letniej kobiety. Uderzenia i kopnięcia wprost w plecy, to sposób na uspokojenie, zapewne bardzo agresywnej grupy emerytów, którym nie podoba się sytuacja w kraju i rosnące podatki.

Ciekawe dlaczego, tak ochoczo funkcjonariusze nie pacyfikowali grup imigrantów, którzy podpalali przedmieścia Paryża, Marsylii i innych francuskich miast? Odpowiedź, zna zapewne każdy…

źródło: twitter.com / Wolność24.pl