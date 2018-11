Ziemkiewicz wyśmiewa słowa kardynała Nycza o Gronkiewicz-Waltz

W kościele Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się Msza święta dziękczynna za prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prowadzący nabożeństwo kardynał Kazimierz Nycz powiedział o niej takie oto słowa: „Potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże”. Na odpowiedź Rafała Ziemkiewicz nie trzeba było długo czekać.

Kardynał Kazimierz Nycz zorganizował dziękczynną Mszę świętą za prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz. W nabożeństwie wzięli udział czołowi politycy „totalnej opozycji” z byłym prezydent Bronisławem Komorowskim na czele. Relacja z Mszy pojawiła się na portalu kwartalnika „Więź”, który powołuje się na Katolicką Agencję Informacyjną.

Słowa jakie wypowiedział kardynał Nycz wołają o pomstę do nieba. Takiej gloryfikacji Hanny Gronkiewicz-Waltz, czyli prezydent Warszawy znanej z tego, że za jej rządów regularnie dochodziło do skandali reprywatyzacyjnych, jeszcze nie było.

„Dziś w tej świętej Eucharystii dziękujemy Panu Bogu za lata bycia prezydentem naszego miasta, Warszawy, pani Hannie Gronkiewicz-Waltz. Kładziemy te kolejne kadencje, cały jej wysiłek, na ołtarzu, aby Panu Bogu podziękować za to wszystko, co stało się w tym czasie, pod jej kierownictwem i z jej inspiracji” – mówił bez żenady metropolita warszawski.

„Myślę, że stać nas na takie szersze spojrzenie, które pozwoli sprawiedliwie, prawdziwie i serdecznie popatrzeć na lata minione. Tylko człowiek, który widzi dalej, potrafi ocenić to, co się dokonuje czasem dzięki życiu i pracy jednego człowieka, który potrafi już tu na ziemi budować Królestwo Boże, do czego zostaje powołany” – dodał kardynał Nycz.

Na te słowa hierarchy odpowiedział popularny publicysta Rafał Ziemkiewicz.

„Dziękujemy Bogu za Klątwę, tęczę na Zbawiksie, za Golgota Picnic i wylanie prof Chazana, i usunięcie św Zofii z nazwy szpitala i… mniejsza o to wszystko. Rozumiem, że HGW dawała jakąś kasę na kurię?” – zapytał na Twitterze.

Potem popularny publicysta opowiedział w mediach społecznościowych żart.

„A znasz kawał jak facet chciał psa ochrzcić? Proboszcz odmawia, on: ale zapłacę milion! No to proboszcz do biskupa, ten oczywiście „mowy nie ma”. „Ale on płaci milion”. „Aaa… synu, no to mu przypomnij, żeby za 7 lat go przyprowadził do komunii”.

Tak bez związku z czymkolwiek.”

Nczas.com/ Twitter/ Więź