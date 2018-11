Zobaczcie to zanim zniknie! Tak francuska policja strzeliła do demonstranta [WIDEO]

Pozostaje czekać na europejsko-niemieckie siły interwencyjne oraz oświadczenia eurokratów o zagrożonej demokracji. We Francji policja strzela do ludzi! Bo protestują przeciwko podatkom!

– To już nie przelewki. We Francji strzelają do ludzi. Uważajcie, wideo znika bardzo szybko z wszelakich mediów. Blokują to wszędzie! Piszcie w razie czego prywatnie wyślę Wam film jeśli ktoś jest zainteresowany udostępnieniem go dalej – apeluje raper SOVA.

To już nie przelewki. We Francji strzelają do ludzi Uważajcie, wideo znika bardzo szybko z wszelakich mediów. Blokują to wszędzie! Piszcie w razie czego prywatnie wyślę Wam film jeśli ktoś jest zainteresowany udostępnieniem go dalej!!!#francja #Paryż #Macron #FranceProtest pic.twitter.com/KHTFqfHfFL — SOVA (@SOVA_Polska) November 25, 2018

