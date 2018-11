Zwyrodniała matka zmusiła 6-letniego syna do zmiany płci. Dlaczego? Na złość mężowi!

To po prostu chore. Kobieta w Dallas w USA postanowiła skrzywdzić własne dziecko, by zemścić się na mężu, z którym się właśnie rozwodziła. Zmusiła 6-letniego synka, by zmienił płeć, po czym oskarżyła ojca o znęcanie się nad dzieckiem, bo traktował go jak chłopca!

Sześcioletni James padł ofiarą nie tylko rozpadającej się rodziny, ale także ideologii gender! Matka chłopca, z którą żyje w Dallas w stanie Teksas zmusza go do życia jako dziewczynka o imieniu Luna. Wszystko po to, by „dowalić” mężowi, z którym bierze rozwód.

W trakcie postępowania rozwodowego kobieta oskarżyła dodatkowo swojego męża o przemoc seksualną wobec ich dziecka. Ten nie uznał bowiem transseksualności sześciolatka. Kobieta oprócz standardowych żądań finansowych, domaga się zniesienia praw rodzicielskich dla mężczyzny oraz finansowania wizyt dziecka na terapii u terapeuty, który utwierdzi dziecko w jego transseksualizmie. Żąda również opłacenia operacji transpłciowej wraz z terapią hormonalną, która możliwa będzie od 8 roku życia chłopca.

Media zauważają, że chłopiec konsekwentnie zachowuje się jak – no właśnie – chłopiec. Opinia publiczna dość stanowczo wyraża sprzeciw wobec takiego zachowania ze strony matki, która najwyraźniej chce zrobić wszystko, byleby „dowalić” swojemu mężowi, z którym bierze rozwód. Powstała nawet strona savejames.com, na której opisano przypadek chłopca i zachęca się do protestu przeciwko skrzywdzeniu go przez kobietę, która jest jego biologiczną matką.

Jak widać, dla kobiet uznających ideologię gender, dobro dziecka nie ma żadnej wartości, gdy idzie o walkę z mężczyznami.

