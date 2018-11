Afera! DPD może odesłać paczkę do nadawcy bez ani jednej próby jej doręczenia? Zobacz screen rozmowy z konsultantem!

Czy firma kurierska może odesłać paczkę do nadawcy bez próby jej nadawania? Ze screenu czatu z konsultantem DPD Polska udostępnionego przez Michała Szafrańskiego wynika, że tak!

– Jeżeli ktoś się zastanawia dlaczego nie dostarczam paczek korzystając z usług oszustów z firmy kurierskiej DPD, to poniżej znajdzie najlepszą odpowiedź – bezpośrednio spod palców Pana obsługującej czat tego żenującego kuriera – napisał na Facebooku były dziennikarz od spraw finansowych.

– Dpd zastrzega sobie prawo do skierowania przesyłki do punktu pickup wcześniej niż po dwóch nieudanych próbach doręczenia i z tego tytułu zleceniodawcy lub działającemu w jego imieniu nadawcy nie przysługują żadne roszczenia – cytuje Szafrański.

– Na moją uwagę, że kurier NIE PODJĄŁ ANI JEDNEJ PRÓBY doręczenia, Pan doprecyzował że: „Wcześniej oznacza że dwie próby nie muszą zostać podjęte. Pierwsza również” – dodał.

– DPD nie musi niczego dostarczać. DPD Polska płaci się za nic. Status na chwilę obecną jest taki, że zamiast przywieźć, to ukradli mi towar za kilka tysięcy złotych. Trzymają w punkcie odbioru i ignorują wszelkie próby zmuszenia ich do zrealizowania opłaconej usługi dostawy. Co więcej w swoim systemie oszukańczo twierdzą, że dostawa została zrealizowana (co nie jest prawdą) – stwierdza były dziennikarz.

Sytuacja jednak zakończyła się pomyślnie. Po całej aferze firma skontaktowała się z nim i dostarczył pakunki. Co jednak z klientami, którzy nie mają tak wielkiego zasięgu w mediach społecznościowych?

