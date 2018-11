Macron najgorszym prezydentem Francji. Przegrywa nawet ze skrajnie niepopularnym Hollandem

Emmanuel Macron jest najgorszym prezydentem Francji na tym etapie prezydentury.

Portal Europe Elects opublikował wyniki sondażu przeprowadzonego dla porównania Macrona z jego poprzednikami na tym samym etapie prezydentury.

Najwyższe poparcie w tym okresie mieli prezydenci: Mitterand i Sarkozy.

Wyniki są kompromitujące dla obecnego prezydenta. Macron ma zaledwie 26% poparcia i jest na samym końcu wśród badanych.

Dokonał przy tym niebywałej sztuki. Przegrał nawet ze swoim bezpośrednim poprzednikiem prezydentem Francoisem Hollandem, który w końcu swojej kadencji cieszył się minimalnym poparciem, na poziomie 10%.

Czy Macronowi grozi taki sam los? Zobaczymy. Na razie robi wszystko, żeby tak się stało.

France, BVA polls:

Approval Rating at same time of Presidency

Mitterand (PS-S&D): 48%

Chirac (UMP-EPP): 35%

Sarkozy (UMP-EPP): 48%

Hollande (PS-S&D): 29%

Macron (LREM-ALDE): 26%#Macron #YellowVests #France pic.twitter.com/VUm63EfY2N

— Europe Elects (@EuropeElects) 26 listopada 2018